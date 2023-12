Prezzi ai minimi per benzina e diesel in chiusura del 2023

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 24 dicembre 2023) Sul fronte carburanti l’ondata dell’inflazione sta rallentando. Nonostante i leggeri assestamenti al rialzo degli ultimissimi giorni, legati alla temporanea fiammata del petrolio successiva agli attacchi dei ribelli houthi alle navi in transito nel Mar Rosso, i listini diviaggiano su livelli che non si vedevano dalla fine del 2022. In base alle ultime rilevazioni del ministero dell’Ambiente (che risalgono al 18 dicembre), il prezzo medio nazionale della verde al self service si aggira attorno a 1,765 euro al litro, mentre quello del gasolio viaggia a 1,732 euro al litro. Numeri così bassi non si vedevano da dicembre 2022, da prima cioè che venissero ripristinate a pieno le accise tagliate dal governo Draghi. Dal primo gennaio è stato eliminato anche l’ultimo sconto di 18 centesimi applicato per contenere le impennate causate dal caro ...