Premier League | Wolverhampton-Chelsea LIVE dalle 14

Il club emiliano è consapevole dell'interesse di queste sue squadre così come dallama non intende privarsene a gennaio, forte di un contratto in scadenza nel 2027.Complice la sconfitta nella diciottesima giornata di, il Manchester United è scivolato all'ottavo posto in classifica, a meno otto dalla zona UEFA Champions. Nelle ultime ...Wolverhampton - Chelsea: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciottesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 14.Dove vedere in tv e streaming il match valido per 18° giornata di Premier League WOLVERHAMPTON – Domenica 24 dicembre 2023, alle ore 14:00 il Wolverhampton sfiderà il Chelsea per la giornata 18 del ...