Premier League | LIVE Wolverhampton-Chelsea

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ultimo match della 18ª giornata in, si gioca anche in questa Vigilia di Natale. A chiudere il programma, è la sfida...

Probabili Formazioni Premier League 18a giornata . Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo. Per ogni ... (infobetting)

Ultimo match della 18ª giornata in Premier League , si gioca anche in questa Vigilia di Natale. A chiudere il programma, è la sfida... (calciomercato)

La 18ª giornata disi chiude nel giorno della vigilia di Natale , con la sfida tra Wolverhampton e Chelsea . I Blues di Pochettino cercano un'altra vittoria per scalare posizioni ed uscire dalla zona ...Questa volta l'offerta dallasembra essere quella giusta. L'Aston Villa affonda il colpo e la Juve accetta: Iling Jr ai salutiCome vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.(ANSA) - LONDRA, 23 DIC - E' finito 1-1 il big match di oggi in Premier League tra Liverpool e Arsenal. Gabriel Jesùs è andato a segno per i Gunners dopo appena 4 minuti ma alla mezzora Momo Salah ha ...Nel giorno della vigilia di Natale, i Blues di Pochettino cercano il riscatto per scalare la classifica: segui il match in tempo reale ...