Pregliasco | “Per influenza e Covid no agli antibiotici Prepariamoci ai superbatteri”

(Di domenica 24 dicembre 2023) C’è una recrudescenza di casi di-19. Non siamo in una situazione di grave pericolo per la salute pubblica, ma non dimentichiamoci che anche quest’ultima settimana prima di Natale abbiamo registrato oltre 400 decessi in Italia legati al coronavirus”. Sono parole che mettono in guardia, quelle di Fabrizio, Direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano, nonché docente di Igiene Generale e Applicata presso l’Università degli Studi di Milano. A quattro anni di distanza dai primi casi di-19 registrati a Wuhan, le nuove varianti del virus – unite alla comparsa dell’stagionale che sta colpendo milioni di cittadini – rischiano di mettere a dura prova la tranquillità che tutti vorremmo avere negli ultimi giorni dell’anno. E così, in un’intervista esclusiva rilasciata a Qui Finanza, ...