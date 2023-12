Pornhub dovrà rispettare il DSA in Europa

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 24 dicembre 2023), insieme ad altre due piattaforme di contenuti per adulti, è stato chiamato ail DSA. La decisione è stata comunicata a ridosso delle festività natalizie, il 20 dicembre. Oltre al noto sito di contenuti per adulti – che, in Italia, colleziona numeri sempre più alti soprattutto in corrispondenza delle città di Milano, Roma e Torino – sono finiti anche Stripchat e XVideos. Panoramica su(e non solo) ine nel mondo Si tratta della seconda infornata di piattaforme online molto grandi ai sensi della legge sui servizi digitali, il DSA. Cosa significa all’atto pratico? Che, entro e non oltre il 17 febbraio 2024, le piattaforme e i moto di ricerca designati dovranno mettersi in regola con una serie di requisiti relativi alla sicurezza, al rispetto della privacy e – cosa fondamentale quando si ...