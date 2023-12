Pomeriggio Cinque si rifà il look | le novità e l’andamento degli ascolti

Leggi su biccy

(Di domenica 24 dicembre 2023) Aria di cambiamenti nel programma di Myrta Merlino. Questa settimanasi è rifatto il: nuova sigla, più spazio ad attualità, gossip e tv, scomparsa del pubblico e arrivo di nuovi opinionisti (alcuni dei quali fino a qualche tempo fa erano ospiti de La Vita in Diretta su Rai Uno). In effetti ledella trasmissione sono positive, ma stanno funzionando? Forse è presto per fare un bilancio, ma possiamo dire con tranquillità che in questi giorni i cambiamenti hanno riguardato solo la confezione del programma, perché sui dati auditel non c’è stata nessuna busta gold choc e nessuna curva nera che volava lassù nel cielo. Nelle ultime puntateè sprofondato a poco più del 10% di share nell’ultima parte....