Pogacar al Giro d’Italia | Cassani | “Una notizia importante E sulla doppietta con il Tour…”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Davidein un’intervista esclusiva ai nostri microfoni commenta la decisione di Tadejdi partecipare al prossimo. Tadejsarà per la prima volta al. Da tempo si parlava di una possibile partecipazione dello sloveno alla Corsa Rosa, ma fino a questo momento non c’erano mai state le condizioni considerando la presenza continua al Tour. Ma nel 2024 il corridore della UAE proverà una impresa che non avviene dal 1998 quando Marco Pantani riuscì a portare a casa Maglia Rosa e Gialla. La nostra redazione ha contattato Davideper commentare con lui la scelta di. Davidein esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © LapresseDavide ...

Anche se il belga non correrà certo soltanto per partecipare: ha annunciato che sarà presente alla Tirreno Adriatico , dove ci sarà il primo vero crash test conin vista deld'Italia , l'...Sulle strade del, al via il prossimo 4 maggio da Torino, sfiderà a viso aperto un altro campionissimo come Tadejche viene in Italia per puntare alla maglia rosa, con l'obiettivo di ...I giorni del 2023 stanno per esaurirsi ed è tempo di voltare pagina e pensare al 2024: il Giro d'Italia si preannuncia spumeggiante e spettacolare, con un percorso equilibrato sulle tre settimane e ad ...Ufficiale la firma di Cian Uijtdebroeks con la Visma Lease a Bike, che gli consegnerà i gradi di capitano nella corsa rosa, dove sfiderà Tadej Pogacar.