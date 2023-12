Piemonte in fiamme | incendi in tre valli | evacuate persone | “Fumi tossici | restate in casa”

(Di domenica 24 dicembre 2023) In, uno devastante ha messo a dura prova i vigili del fuoco e ha causato gravi disagi nelledi Lanzo, Susa e Chisone. Nella bassa Valle di Susa, vicino a Condove, le, alimentate dal vento, hanno reso necessaria l’evacuazione di quindicie l’intervento di Canadair e un elicottero Erickson per spegnere gli ultimi focolai. Droni equipaggiati con termocamere sono stati utilizzati per le ricognizioni, aiutando così i vigili del fuoco e i volontari, oltre 150 uomini, nella lotta contro le. La situazione è stata particolarmente critica a Condove, dove il vento ha ostacolato le operazioni di spegnimento e messo a rischio le abitazioni locali. Inoltre, la qualità dell’aria è peggiorata drasticamente, tanto che è stata paragonata a quella delle ...

Dopo la lunga giornata di ieri, anche questa ultima notte è stata di lavoro per i vigili del fuoco alle prese con leche si sono sviluppate sulla montagna in prossimità dell'abitato di Condove,...Tetti divelti e alberi caduti inper il forte vento A Ivrea e nelle zone limitrofe sono ...vigli del fuoco sono stati impegnati molte ore durante la giornata di venerdì per spegnere leLe fiamme hanno lambito il paese di Condove. I vigili del fuoco hanno continuato a lavorare tutta la notte senza fermarsi mai ...Fiamme anche in borgata Fornello ... interventi in sostituzione dei privati che non se ne occupano" Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte, e Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, sono ...