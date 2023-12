Picchiata dal compagno per i soldi per la droga | arrestato tossico 35enne accusato di estorsione e violenze

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 24 dicembre 2023) Teverola. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia,e lesioni personali iloriginario di Napolidai Carabinieri della Stazione di Teverola. L’uomo, stava tornando a casa in macchina con la compagna e i cinque figli minorenni quando giunti al parcheggio, a seguito di una banale discussione, ha iniziato a colpire la donna con pugni alla testa e calci ai reni e al busto. Grazie all’intervento di un cittadino, intervenuto in suo soccorso, la donna è riuscita a scappare con i bambini, chiudendosi in casa. Dopo essersi accertata che ilsi fosse allontanato, con l’aiuto della sorella, ha prima accompagnato i figli dalla madre e poi si è recata presso l’ospedale Moscati dove è stata curata per trauma cranico e contusioni varie con prognosi di 7 giorni. Uscita dall’ospedale si è recata ...