Picchia la moglie davanti ai cinque figli | arrestato

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPretendeva con violenza soldi, in passato anche quelli del reddito di cittadinanza, per acquistare droga. È emerso dalla denuncia presentata da una donna residente a Teverola, nel Casertano, ai carabinieri, che hannoil marito. L’uomo, un 35enne originario di Napoli, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali. L’arresto è avvenuto dopo l’ultima aggressione subita dalla donna nel parcheggio di casa,ai(il più grande haanni); il 35enne – è emerso – l’ha colpita con pugni alla testa e calci ai reni e al busto, e la vittima si è salvata solo per l’intervento di un passante, che le ha consentito di scappare con ie chiudersi in casa; poi con la sorella, la donna ha prima accompagnato ...

Cecina (Livorno) 23 dicembre 2023 - Maltratta eladavanti ai figli, arrestato 39enne I Carabinieri del NORM della Compagnia di Cecina hanno arrestato, poiché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, un 39enne di origini ...Sul luogo dell'aggressione è stata inviata nell'immediatezza una pattuglia che è giunta proprio mentre l'uomo continuava a inveire contro lache si trovava all'interno dell'appartamento dei ...Pretendeva con violenza soldi, in passato anche quelli del reddito di cittadinanza, per acquistare droga. È emerso dalla denuncia presentata da una donna residente a Teverola, nel Casertano, ai carabi ...Ma non è tutto: la ex moglie non faceva altro che dirgli che avrebbe fatto di tutto per togliergli il loro figlio. E per mettere a dura prova il suo sistema nervoso, effettuava videochiamate a ...