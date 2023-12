“Perchè non date i rigori alla stessa maniera?” | l’ammissione di Rocchi su Genoa-Juventus

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 24 dicembre 2023) A partire da questa stagione, con il format “Open Var” di DAZN, vengono discussi gli episodi arbitrali più controversi con il punto divista diretto della controparte arbitrale. A parlare è Gianluca, designatore degli arbitri per le gare di Serie A che ha analizzato quanto accaduto in, con particolare attenzione sul tocco di braccio in area di rigore da parte di Bani. Forti le polemiche dei bianconeri che hanno chiesto a gran voce un calcio di rigore, ma l’arbitro ha preferito lasciar correre. Nell’audio mandato in onda si può ascoltare: “ci va col ginocchio e poi la devia con il braccio, non mi interessa“, dice deciso Fabbri, VAR di. “Se gli va direttamente sul braccio sì, ma deviandola sembra che la alzi per farlo passare“. Il tocco di Bani in ...