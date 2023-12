Perché Natale è il 25 dicembre?

(Di domenica 24 dicembre 2023) Si uniscono tradizioni cristiane e pagane in questa giornata che per noi è quella di. Dal presepe all'albero, da San Nicola a Babbo, dai regali alle buone azioni, tutto in questo giorno

La tradizione di mangia re pesce alla Vigilia di Natale è molto diffusa in Italia, ma anche in altri paesi cattolici. Ma da dove deriva questa ... (ildifforme)

Un picco di Infarti si registra in concomitanza con gli ultimi giorni dell'anno: ecco quali sono le cause e i metodi per non affaticare il cuore (ilgiornale)

Che cosa preparerete per il menù della Vigilia di Natale? Noi vi Consigli amo di affidarvi alla tradizione. L’usanza vuole che le ricette per ... (metropolitanmagazine)

Questo vale per metà griglia,a un certo punto in passato hanno corso con me. Penso che a ... mi sarebbe costato una fortuna", ha spiegato Frederic Vasseur nel corso del pranzo dicon la ......sulla magia del. Tuttavia, forse sarebbe stato meglio se questo messaggio fosse stato destinato solamente ai genitori" , hanno aggiunto. "I bambini del nido non hanno sentitoerano in ...