“Perché ha vinto Wanda” Teo Mammucari senza freni | il retroscena durante la diretta di Ballando

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 24 dicembre 2023)con le stelle, l’edizione del 2023 si è chiusa con la vittoria diNara. Ma c’è un vincitore morale: Teo. Teo che nel corso di queste settimane è stato spesso al centro di un confronto acceso con Selvaggia Lucarelli. La settimana scorsa, per un attimo, aveva accantonato la sua maschera da guascone e si era aperto come non mai raccontando particolari della sua vita a cominciare dall’esperienza in collegio quando era piccolo. >“Stasera entrano due nuovi concorrenti”. Regalo di Natale del Grande Fratello: che sorpresa di Signorini. Chi sono e cosa fanno nella vita “Ho vissuto l’inferno, pensare che ero solo un bambino”. Sua madre, infatti, gli disse che lo avrebbe portato alle giostre e invece lo ha lasciato in un orfanotrofio fino all’età di 15. “”Se mi avessi chiesto di parlare di questa parte della mia ...