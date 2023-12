Perché gli uomini piangono così poco?

Leggi su gqitalia

(Di domenica 24 dicembre 2023) «Per me le cose sono due» canterebbe Elodie. E invece no, un uomo che piange, troppo spesso ancora oggi viene percepito come un mezzo uomo, una femminuccia. Però una cosa dovremmo interiorizzarla: questa percezione – che fa male a tutti noi, al di là del genere sessuale – è figlia di una costruzione culturale nata non più tardi dell’Ottocento. In altre parole: non è sempre stato, ma anzi per molti secoli l’uomo che si concedeva l'espressione del dolore era quello con un animo nobile, in alcuni casi perfino un eroe, come Achille nei poemi omerici. Tear gap: quantogli? Che ci siano studi su quanto piangiamo non dovrebbe sorprenderci,le lacrime che nascono, ad esempio, per rabbia o dolore, sono la manifestazione di emozioni che stiamo (ri)capendo avere un ruolo fondamentale nelle nostre ...