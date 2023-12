Pentagono | nave mercantile colpita da un drone iraniano nell' Oceano Indiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Washington, 24 dic. (Adnkronos/Dpa) - L'Iran ha lanciato un attacco con droni contro unanel Mar Arabico al largo delle coste dell'India. Lo ha reso noto il Dipartimento della Difesa americano. La petroliera chimica battente bandiera liberiana MV Chem Pluto è statada und'attacco proveniente dall'Iran intorno alle 10:00 (06:00 GMT), ha detto il. L'attacco ha provocato un incendio che è stato domato. Non ci sono state vittime o feriti'incidente, ha aggiunto la dichiarazione del. Nessunadella marina statunitense si trovavae vicinanze al momento dell'attacco. La petroliera ha continuato il suo viaggio verso l'India. Secondo resoconti indiani e statunitensi, l'incidente è ...

E' sceso in campo anche la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, che ha invitato i Paesi musulmani a impedire la consegna di carburante e altri prodotti a Israele, che - a suo dire - ...