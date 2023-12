Pellegrini | “Ferragni? Errore di valutazione Vivo i social come diario della mia

(Di domenica 24 dicembre 2023) «È stato secondo me undisulla beneficenza. E mi fermerei», il commento

...con un cordoglio commovente E a chi si chiede se dopo l'arrivo di "Meringa" Federica... i loro look (e quelli degli invitati) di Federico Rocca Chiara, il silenzio social di tutta ...... intorno a metà Novembre, l'imprenditrice digitale Chiaraha postato molteplici fotografie ... e tantissime luci! L'albero di FedericaPer la nuotatrice più famosa d'Italia, invece, ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità.Una gara equilibrata all'insegna dell'estremo nervosismo diventa pazzesca nel finale, quando il Napoli rimane in 9 dopo le espulsioni di Politano ed Osimhen. A chiudere i conti per la Roma ci pensano ...