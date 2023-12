Pavard | minuti da esterno in Inter-Lecce! Nuova soluzione per Inzaghi?

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 dicembre 2023)è entrato all’84’ di-Lecce ricoprendo il ruolo dialto a destra. Unatattica per? NUOVO RUOLO? –, tornato da non troppi giorni a disposizione didopo il brutto infortunio al ginocchio, è ancora in fase di ‘rodaggio’. Il tecnico, anche in-Lecce, gli ha concesso pochiin campo per altro in un ‘nuovo ruolo’ quello dialto a destra. Una posizione di campo in cui, il francese, è stato impiegato in passato ed in cui, anche contro i salentini, ha fatto vedere cose positive: un gol sfiorato e movimentiessanti. Unatattica per ...