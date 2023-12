Patto&Mes Meloni ha detto sì alla riforma sbagliata e no a quella giusta

Il che sta a significare che la triade del governo vacilla, che in futuro ilMeloni, Salvini, Tajani possa perdere colpi Probabilmente no, però ognuno di loro pensa che è meglio guardarsi le ...che si faccia un'automedicazione responsabile. No assoluto all'antibiotico autoprescritto', ammonisce il virologo, 'e sempre rispettando i dosaggi prescritti per attenuare i sintomi senza ...Il nuovo Mes avrebbe permesso di utilizzare il fondo temporaneamente nel caso di fallimento di una banca, un’eventualità che ha toccato profondamente anche ...Il ministro dell'economia Giorgetti ha commentato la bocciatura della riforma del Mes e le richieste di dimissioni delle opposizioni ...