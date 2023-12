Pattinaggio artistico | a Pinerolo la rinascita del movimento femminile Personalità interessanti in ottica Milano Cortina 2026

Leggi su oasport

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il Campionato Italiano 2023 diè andato agli archivi, offrendo non pochi spunti analitici. In linea complessiva si è trattata probabilmente di una delle rassegne tricolore con il livello medio più alto di sempre, fattore che acquisisce ancora più valore se consideriamo l’assenza di tre punte di diamante: Daniel Grassl (al momento autosospeso in attesa di conoscere la sanzione per aver mancato erroneamente tre test antidoping mentre si trovava in Russia), Matteo Rizzo (alle prese con un problema all’anca) e Conti-Macii (out per una brutto attacco influenzale rimediato dalla dama). L’aspetto più importante è quello legato alche, dopo anni e anni di purgatorio, ha finalmente dato delle rispostein...