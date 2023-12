Parma | il regalo di Natale è il titolo di campioni d’inverno

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ilsi regala il primato in Serie B per questo, ma non c’è troppo tempo per festeggiare perché il 26 è di nuovo in campo Ilsi regala il primato in Serie B per questo, ma non c’è troppo tempo per festeggiare perché il 26 è di nuovo in campo. La squadra di Pecchia sfrutta il fattore casa contro la Ternana e vince 3 a1 approfittando dei passi falsi di Como e Venezia, allungando in classifica e guadagnandosi, con una giornata d’anticipo, anche ildi campione