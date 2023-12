Papa Francesco alla messa di Natale | «Il nostro cuore è a Betlemme» L’appello ai fedeli contro l’«idolatria del consumismo»

Leggi su open.online

(Di domenica 24 dicembre 2023) «Ilstasera è a, dove ancora il Principe della pace viene rifiutato dlogica perdente della guerra, con il ruggire delle armi che anche oggi gli impedisce di trovare alloggio nel mondo». Lo ha dettonell’omelia delladitenuta stasera in San Pietro. Negli scorsi giorni i media di tutto il mondo hanno pubblicato la foto del presepe «di guerra» allestito quest’anno nella Basilica della Natività di, la città palestinese dove si ritene sia nato Gesù: un paesaggio di macerie attorno a cui compare il Bambino. Il patriarcato latino ha annullato le celebrazioni nella chiesa solitamente gremita di pellegrini in considerazione della guerra in corso a Gaza. Negli scritti sacri per il ...