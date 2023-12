Papà butta via due buste con dentro 2000 euro regalati dai nonni alla figlia | i netturbini rovistano per ore nella spazzatura e le ritrovano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Storia di Natale a lieto fine a Albosaggia, in provincia di Sondrio. Nel piccolo paese della Lombardia un, facendo pulizie, hato per erroreduecon all’interno. Regali di compleanno e di Natale (ricevuto in anticipo) fattidi dieci anni dae zio che hanno rischiato così di finire riciclati insiemecarta. Rischiato sì, perché gli operatori della nettezza urbana hanno passato ore a cercare le due, una verde e una color salmone, riuscendo,fine, a recuperare tutti i regali. La storia a lieto fine è stata raccontata dal Corriere della Sera. L’uomo, il padre della festeggiata, doveva versare la ...