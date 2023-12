Paolo Bonolis | «Ritengo Sanremo un’esperienza chiusa»

Brutta notizia per il pubblico di Canale 5. Per Ciao Darwin disposta la sospensione dopo l’ultima puntata andata in onda nella serata di venerdì 22 ... (caffeinamagazine)

Sarà un bel Natale per Antonella Clerici e per Simone Grande, i due vincitori di The Voice Kids 2. La conduttrice ha portato in porto la nave, ... (liberoquotidiano)

... visto che Antonella Clerici ha vinto a soppressa la sfida degli ascolto contro il suo diretto competitorcon il suo Ciao Darwin (onestamente nessuno alla vigilia avrebbe mai pensato ...Antonella Clerici ha vinto la sfida del venerdì sera contro Ciao Darwin Si è aggiudicata la leadership degli ascolti Antonella Clerici contro, dato che The Voice Kids, dopo un leggero ...Il 2023 è stato un anno a dir poco nero per alcune delle coppie dello show business: scopriamo quali sono le coppie che sono "scoppiate".Andrea Delogu veramente sconvolta, di corsa esce di casa in piena notte in mutande. Ecco cosa è successo alla showgirl. Classe 1982 all’anagrafe è Maria Andrea Delogu, attualmente è nota per essere u ...