PAOLA PEREGO E SIMONA VENTURA A BUBINOBLOG | “BUON NATALE A TUTTI”

Niente ripescaggio per la conduttrice costretta al ritiro da Ballando con le stelle per un infortunio alla gamba rimediato nei giorni scorsi: ecco ... (ilgiornale)

In quell'anno, Paolo si è esibito in una prova di lettura veloce in pubblico in uno dei programmi più amati di sempre, Lo Show dei record che al tempo era condotto dasu Canale 5. Negli ...Della scuderia di Lucio Presta fanno parte Checco Zalone, fresco del successo del tour "Amore+Iva", oltre che Roberto Benigni, Antonella Clerici,, Marco Liorni, Ezio Greggio, Eleonora ...La finale di Ballando con le Stelle è stata ricca di sorprese e momenti avvincenti. Le coppie erano prontissime a sfidarsi a colpi di tango e bachate, tra sorrisi e lacrime versate in ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. La finale di Ballando con le ...