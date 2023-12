Palermo | stop a bici e monopattini in alcune strade del centro | è polemica

(Di domenica 24 dicembre 2023) Sta facendo discutere l’ordinanza del comune diche proibisce l’accesso a Via Maqueda e sul Cassaro alleclette e ai, ma consente la circolazione indisturbata di auto, scooter, taxi e l’occupazione delle aree da parte delle bancarelle e tavolini dei locali. Il provvedimento, inoltre, solleva dubbi sulla coerenza delle politiche urbane. Durante il weekend, la mancanza di controlli da parte della polizia municipale ha portato a numerose violazioni delle aree pedonali da parte di mezzi non autorizzati, sollevando l’interrogativo se il problema sia rappresentato dalleclette o dall’assenza di un efficace controllo nelle zone pedonali delstorico, ormai trascurate e letteralmente abbandonate. Nello specifico l’ordinanza prevede: istituzione di una corsia centrale di ...

"Inoltre, arriverà l'acqua:alla sospensione della erogazione dell'acqua potabile e si provvederà al riallaccio dell'utenza idrica - si legge in una nota - L'ordinanza era stata emessa dagli ...Dolorosoper i trentini nell'ultima giornata del girone di andata, contro una formazione in ... Fabrizio Ramondino () ASSISTENTI: Andrea Barcherini di Terni e Carmine De Vito di Napoli IV ...Sta facendo discutere l’ordinanza del comune di Palermo che proibisce l’accesso a Via Maqueda e sul Cassaro alle biciclette e ai monopattini, ma consente la circolazione indisturbata di auto, scooter, ...CITTADELLA- SPEZIA 4-1 E fanno sette. Il Cittadella strapazza lo Spezia al Piercesare Tombolato, allunga la serie dei suoi turni utili e si fa il regalo di Natale del quinto posto con 32 punti in pien ...