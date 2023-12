Palermo | padre e figlio di 4 anni precipitano dal sesto piano Lui muore | il bambino è lleso

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un uomo di 38, docente universitario, e il propriodi 4sono precipitati daldel balcone dell’appartamento di via Ausonia in cui vivevano, a. Il, professore associato della facoltà di Ingegneria dell’università di, è stato intubato e portato in ospedale ma purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi ed è deceduto. Il bimbo, invece, è rimasto i. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di valutazione. Ma sembra che ilabbia provato a salvare ilche si sarebbe sporto pericolosamente dal balcone. Ma l’uomo sarebbe caduto nel vuoto. Mentre il piccolo non è rimasto ferito perché la sua caduta è stata attutita da alcuni pannelli. ...

Bimbo vigile, no gravi lesioni Il bambino ricoverato in ospedale è vigile e la tac a cui è stato sottoposto non ha evidenziato gravi lesioni.

