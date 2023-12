Palermo | padre e figlio di 4 anni cadono dal sesto piano | morto l' uomo

(Di domenica 24 dicembre 2023), di 38 e 4, sono precipitati daldi un palazzo di via Ausonia, a, finendo sulla tettoia di un ristorante. L', professore della facoltà di Ingegneria, èin ospedale, del bambino, ricoverato in pediatria al Vincenzo Cervello, non si conoscono le condizioni.

Palermo , 25 nov. (Adnkronos) - "Oggi in tutta Italia ci interroghiamo su Giulia . Sento dentro di me un dolore profondo. Un dolore di padre e di ... (liberoquotidiano)

e figlio, di 38 e 4 anni, sono precipitati dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, a, finendo sutta tettoia di un ristorante. L'uomo, professore della facoltà di Ingegneria è morto ...commentae figlio , di 38 e 4 anni, sono precipitati dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, a, finendo sulla tettoia di un ristorante. L'uomo, professore della facoltà di Ingegneria, è ...Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 38 anni, docente universitario, e il proprio figlio di 4 anni sono precipitati dal sesto piano del balcone dell'appartamento di via Ausonia in cui vivevano. I ...(ANSA) - PALERMO, 24 DIC - Padre e figlio, di 38 e 4 anni, sono precipitati dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, a Palermo, finendo sutta tettoia di un ristorante. L'uomo, professore della ...