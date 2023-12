Palermo | padre e figlio di 4 anni cadono  dal sesto piano | l’uomo è morto

Palermo , 25 nov. (Adnkronos) - "Oggi in tutta Italia ci interroghiamo su Giulia . Sento dentro di me un dolore profondo. Un dolore di padre e di ... (liberoquotidiano)

Ma sembra che ilabbia provato a salvare il bambino che si sarebbe sporto pericolosamente dal balcone . Ma l'uomo sarebbe caduto nel vuoto. Mentre il piccolo non è rimasto ferito perché la sua ......stava sporgendo pericolosamente dal balcone e il, nel tentativo di afferrarlo, è precipitato con lui. L'uomo aveva 38 anni, è precipitato dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, a,...(Adnkronos) - Un uomo di 38 anni, docente universitario, e il proprio figlio di 4 anni sono precipitati dal sesto piano del balcone dell'appartamento di via Ausonia in cui vivevano. Il padre è morto s ...Sono precipitati tutti e due dal sesto piano di un palazzo di Palermo. Padre e figlio sono caduti e sono finiti sulla tettoia di un ristorante, sotto l’edificio. L’uomo di 38 anni, professore della fa ...