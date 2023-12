Palermo | padre e figlio di 4 anni cadono dal sesto piano | l’uomo è morto

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un uomo di 38e ildi 4sono precipitati daldi un palazzo, a, finendo sutta tettoia di un ristorante., professore della facoltà di Ingegneria, èin ospedale mentre il bimbo è ricoverato nel reparto di pediatria. La tac a cui è stato sottoposto non ha evidenziato gravi lesioni. La vittima, professore ordinario all’Università di, da poco più di un anno aveva perso la moglie. L’incidente è accaduto intorno alle 15. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riporta l’Ansa, qualcuno avrebbe visto il bambino sporgersi pericolosamente dal balcone e il, nel tentativo di afferrarlo, sarebbe precipitato con lui.

