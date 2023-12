Palermo | padre e figlio cadono dal sesto piano | l’uomo è morto | illeso il bimbo

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 38 anni, docente universitario, e il propriodi 4 anni sono precipitati daldel balcone dell’appartamento di via Ausonia in cui vivevano. Ilsul colpo, mentre ilsarebbe. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di valutazione. Ma sembra che ilabbia provato a salvare il bambino che si sarebbe sporto pericolosamente dal balcone. Masarebbe caduto nel vuoto. Mentre il piccolo non è rimasto ferito perché la sua caduta è stata attutita da alcuni pannelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Bimbo vigile, no gravi lesioni Il bambino ricoverato in ospedale è vigile e la tac a cui è stato sottoposto non ha evidenziato gravi lesioni. Il ... (247.libero)

Ma sembra che ilabbia provato a salvare il bambino che si sarebbe sporto pericolosamente dal balcone. Ma l'uomo sarebbe caduto nel vuoto. Mentre il piccolo non è rimasto ferito perché la sua ......per il, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Non sono state al momento fornite informazioni sullo stato di salute del bambino, che si troverebbe ricoverato all'ospedale Cervello di. ...Una tragedia inimmaginabile ha squarciato il silenzio di via Ausonia, a Palermo, intorno alle 14:30 di oggi, 24 dicembre. M.G., 38 anni, padre e professore associato alla facoltà di Ingegneria ...Tragedia alla Vigilia di Natale a Palermo dopo il drammatico incidente di questa mattina. Nel pomeriggio, infatti, padre e figlio, per cause ancora in coso di accertamento, precipitano dal balcone.