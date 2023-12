Palermo | padre e figlio cadono dal sesto piano | l’uomo è morto | illeso il bimbo

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 38 anni, docente universitario, e il propriodi 4 anni sono precipitati daldel balcone dell'appartamento di via Ausonia in cui vivevano. Ilsul colpo, mentre ilsarebbe. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di valutazione. Ma sembra che il

