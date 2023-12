Pagine sparse | consigli editoriali per iniziare al meglio il 2024

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 24 dicembre 2023) Marcel Marceau La mia vita Dal 1923 al 1952 Un mito della storia del teatro – Marcel Marceau – racconta la sua giovinezza, la sua formazione di attore e ci introduce alla sua arte del silenzio, all’essenza stessa delle sue creazioni. Ma soprattutto – e sono le pagine più toccanti – ci racconta la Francia occupata dai nazisti, l’antisemitismo, la scelta della Resistenza, il suo impegno nel mettere in salvo i bambini ebrei, l’appassionata opposizione alle assurdità di tutte le guerre. Testimonianza intensa e vivace dell’artista che ha reinventato l’arte del mimo, questa autobiografia ne rivela tutta la profonda umanità e grandezza. Carocci editore Sfere pp. 244 In libreria dal 19 gennaio Guido Samarani Mao Zedong Presidente, Grande Timoniere, padre del comunismo cinese e della Cina rivoluzionaria e socialista, leader spietato e tirannico: come ogni grande protagonista della storia anche ...