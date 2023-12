Pagelle – Davvero Mazzarri non percepisce il disastro? Belotti che si fuma Rrahmani è la foto dell’anno

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ledi Roma-Napoli 2-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. In questo tragico Natale in casa Aurelio, Ilaria, il giovane Meret è l’unico che scampa al naufragio di questo sabato dell’antivigilia. Salva su Bove, salva su Lukaku ed evita un risultato come quello di martedì coi ciociari in Coppa Italia – 6,5 Il Napoli affonda nelgenerale e l’unico a salvarsi è lui. Almeno nessuno potrà dire che il Napoli ha perso per colpa sua, stavolta – 8 DI LORENZO. Fa male stroncare l’Eurocapitano ma stasera è come Benino nel presepe, il pastore che dorme e sogna. Solo che Di Lorenzo dorme e ha gli incubi. Bove stava segnando sotto i suoi occhi, Pellegrini invece ci riesce benissimo e insacca l’uno a zero. E quando offende non azzecca mai il traversone giusto – 4,5 Due partite di seguito totalmente sbagliate e la cosa più ...