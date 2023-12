Padova | polemiche per il cartello davanti alla chiesa | “Non date l’elemosina ai mendicanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) “I fedeli sono pregati di non dareaiine nemmeno nei dintorni. Grazie!” Ci hanno messo perfino il punto esclamativo nel foglio affissobacheca delladel Corpus Domini in via Santa Lucia nel centro di. Si tratta di un luogo di culto aperto sia di giorno che di notte, per la celebrazione eucaristica perpetua. Anche se è stato spiegato che l’iniziativa è contro l’accattonaggio molesto, il fatto che l’avviso compaia nei giorni del Natale ha creato ancor più sconcerto, come riporta un servizio de Il Mattino di. Don Albino Bizzotto, presidente dell’Associazione Beati costruttori di Pace e figura storica del pacifismo, ha dichiarato: “Sono scandalizzato. Mi dispiace che sotto Natale non ci sia posto per i poveri in ...