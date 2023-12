Padova | in chiesa appare il cartello | “Non date l’elemosina ai mendicanti”

(Di domenica 24 dicembre 2023) “I fedeli sono pregati di non dareaiine nemmeno nei dintorni”. È lo sconcertante messaggio comparso nella bacheca di unadi, poco prima di Natale. Si tratta delladell’Adorazione eucaristica perpetua, nel centro della città patavina. A riportarlo è il Mattino di, a cui don Albino Bizzotto, presidente dell’associazione Beati costruttori di pace, si è detto “scandalizzato” per l’episodio. “Mi dispiace che sotto Natale non ci sia posto per i poveri in”, ha detto. L’Opera dell’Adorazione eucaristica si è difesa sostenendo di non aver banditoma la pratica dell’accattonaggio molesto. “Essendo unasempre aperta e non una parrocchia, gli ...

"Sono scandalizzato, e mi dispiace che sotto Natale non ci sia posto per i poveri in", ha commentato al Mattino didon Albino Bizzotto , presidente dell'associazione Beati costruttori ... Don Bizzotto dei Beati costruttori di pace: «Sono scandalizzato». L'Opera dell'Adorazione eucaristica perpetua di via Santa Lucia: «Gli accattoni gravitano ...