Ostigard può essere ceduto | ADL fissa il prezzo

Leggi su dailynews24

(Di domenica 24 dicembre 2023)sembra destinato a salutare Napoli, con Aurelio De Laurentiis pronto a chiedere circa 15 milioni per il giocatore norvegese Così come Eljif Elmas, anche Leosembra destinato a salutare. Il motivo sembralo stesso del giocatore macedone, con il Napoli di Aurelio De Laurentiis che non vuole trattenere giocatori che vogliono chiedere L'articolo