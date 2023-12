Osimhen e Politano squalificati | le motivazioni del giudice sportivo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 dicembre 2023) iOltre agli infortunati, per la gara contro il Monza, il Napoli dovrà fare a meno anche diche sono stati espulsi nella partita contro la Roma e quindi sanzionati con la squalifica per il prossimo match Ecco leufficiali delper le squalifiche di: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: per avere, al 22° del secondo tempo, in reazione ad un fallo, mentre il Direttore di gara fermava il giuoco, colpito con il piede un calciatore avversario. ROMA-NAPOLI, CALCETTO DI REAZIONE DIE ROSSO DIRETTO All’66esimo della sfida tra Roma e Napoli,è stato espulso. Dopo una ...