Osimhen con l’espulsione si fa Natale e Capodanno in Nigeria Vacanze anticipate e 10 milioni in saccoccia

(Di domenica 24 dicembre 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 17° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Napoli in caduta libera. Quinta sconfitta in otto gare per Mazzarri. Peggio dell’arrogante Stradivari francese. È rissa all’Olimpico. La tattica-trappola di Mou è nota. Menare, provocare e sperare in un po’ di culo. La squadra più corretta (dati alla mano) contro la più fallosa. Ovvio quale delle due sia destinata a soccombere. All’Olimpico il calcio non c’è. Ci sono stati 46 falli, 14 ammoniti, 35 minuti di gioco effettivo, e due cartellini rossi. Entrambi contro gli azzurri, entrambi eccessivi. Sì, eccessivi. Perché Polinapoli reagisce è vero, ma in quel caso è giallo. E Osi manco lo tocca, quello. Osi, già. Consi fain. Pere 10in ...