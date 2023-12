Ordine | «Inter e Juventus distanziate di 4 punti? No | 14!»

(Di domenica 24 dicembre 2023)vanno a Natale staccate di quattroin classifica, col vantaggio per la squadra di Inzaghi.però è dell’idea che la capolista dovrebbe essere già in netta fuga rispetto ai bianconeri, visto quanto fatto. VALORE EVIDENTE – Franco, durante Pressing Serie A su Italia 1, vede un gran rilancio dell’ieri con la vittoria per 2-0: «Questa è la dimostrazione che tu hai una squadra consapevole. Molti hanno drammatizzato l’eliminazione col Bologna, ma a parte la fine dei supplementari l’non ha fatto una brutta partita. Ha mancato tanti gol: la sostanza c’era, la condizione fisica pure e bisognava trovare solo maggiore concretezza. È chiaro che la difficoltà col Lecce è arrivata per il calcio fatto dai pugliesi, ma ...

Biasin ha parlato dell’Inter che ha pareggiato contro la Real Sociedad in Champions League. Nel suo intervento ha tira to una frecciata al collega ... (inter-news)

Che cosa sta succedendo a Ezequiel Lavezzi Metterenel caos di voci e notizie, o presunte tali, che arrivano dal Sudamerica è un'impresa. Il ... Il vice presidente dell'ha sottolineato che '...... Bisseck e Barella rispediscono la Juve a - 4 Nella 17a giornata di Serie A, l'batte 2 - 0 il ... 2622 codice civile (false comunicazioni sociali, ndr) inal bilancio al 30 giugno 2022" ...Dopo l'omicidio di Lino Celesia si intensificano le operazioni nell'ambito del protocollo di sicurezza denominato ”Alto Impatto”. Seguendo le indicazioni del comitato provinciale per l’Ordine e la Sic ...Giocare a San Siro, contro un’avversaria così forte, in uno stadio sold out che spinge la squadra di casa non è facile per nessuno.