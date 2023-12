Operazione Antipolvere | 85mila botti illegali sequestrate dalla Guardia di Finanza

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 24 dicembre 2023) L'Aquila - Nel pomeriggio di giovedì 21, ladiha condotto un'importantea L'Aquila, culminata nel sequestro di oltre 85.000, destinate a far parte delle festività natalizie. Coordinati dal tenente colonnello Luca Lauro, i finanzieri del Gruppo hanno requisito un carico complessivo di circa 8,5 quintali, contenente oltre 170 kg di polvere attiva, ritenuto estremamente pericoloso. Il materiale, scoperto all'interno di un emporio cittadino, era detenuto senza alcuna precauzione o misura di sicurezza, sollevando gravi preoccupazioni per la sicurezza pubblica. I gestori dell'emporio avevano superato di gran lunga i limiti stabilitinormativa di settore, detenendo per la vendita in luoghi aperti al pubblico materiale pirotecnico ben oltre i ...