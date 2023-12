Omotransfobia | Farinella circolo Mario Mieli | “Serve grande cambiamento culturale | si deve partire dall’educazione sessuale nelle scuole”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) “Da una parte abbiamo una comunità lgbt più visibile e più consapevole, con un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze che fanno coming out. Dall’altra sacche dia tutti i livelli:istituzioni,famiglie, nella rete amicale, sul lavoro. È un problema che va affrontato con un grosso. Un percorso chenascere dalle da un investimento in educazione alla sessualità”. È la riflessione che il responsabile del centro Welcome4Rainbow, Massimo, ha fatto in un’intervista all’Ansa dedicata alla lotta all’. Il centro Welcome4Rainbow deldi Roma è stato creato circa un anno fa e fa diverse attività di welfare. ...