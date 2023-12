Omicidio Vanessa Ballan | veglia a Castelfranco Veneto Oltre 500 persone presenti

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 24 dicembre 2023)500si sono riunite ieri pomeriggio nel duomo di, in provincia di Treviso, per partecipare ad unain ricordo di, la 27enne di Riese Pio X uccisa il 19 dicembre scorso nella sua casa da Bujar Fandaj, 41 anni, residente ad Altivole. L'uomo è stato arrestato alcune ore più tardi e adesso è rinchiuso nel carcere di Treviso. "Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo costruire un futuro migliore" ha detto il parroco didon Claudio Bosa invitando tutti ia trovare la "forza per non voltare la testa" Al momento di raccoglimento hanno presenziato, tra gli altri, anche i genitori della donna e il compagno, il 28enne Nicola Scapinello, originario proprio di ...