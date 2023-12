Omicidio Vanessa Ballan | i funerali a Castelfranco Veneto venerdì 29 dicembre

(Di domenica 24 dicembre 2023) Si svolgerannoprossimo, 29, a(Treviso), idi, la 27enne di Riese Pio X uccisa il 19scorso nella sua casa da Bujar Fandaj, 41 anni, residente ad Altivole. La celebrazione si terrà alle ore 14.30. Le esequie sono state fissate nella cittadina trevigiana di cui è originaria la famiglia di, dove già ieri, 23, oltre 500 persone si sono riunite nel duomo per partecipare a una veglia in ricordo della donna. Fandaj, arrestato poche ore dopo l', adesso è rinchiuso nel carcere di Treviso.

Due anni fa Vanessa denunciò un altro stalker Due anni prima sempre Vanessa denunciò un altro ... sui femminicidi , dopo l'efferato omicidio di Giulia Cecchettin a opera del suo ex fidanzato Filippo ...RIESE PIO X (TREVISO) - Si svolgeranno venerdì prossimo, 29 dicembre, a Castelfranco Veneto, i funerali di Vanessa Ballan, la donna di 26 anni uccisa in casa a Riese Pio X. Le esequie sono state ...Le indagini attorno all'omicidio di Vanessa Ballan in queste ore stanno continuando per descrivere nei dettagli quando accaduto, e in particolare per ricostruire gli ultimi due mesi dell'imbianchino ...