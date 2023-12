Omelie lunghe e noiose | in un libro l’appello | “Basta inutili torture ai fedeli | citate fatti di cronaca | i testi di Gino Paoli e Hemingway”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Padre Leonardo Sapienza, Reggente della Prefettura della Casa Pontificia e stretto collaboratore di papa Francesco, in “La Parola nel cuore – Riflessioni sui Vangeli festivi” bacchetta i celebranti e offre tracce per rendere le ‘prediche’ più interessanti

Ma la grande differenza tra Sade e i moderni carnefici " e autori di atrocità a vario titolo " è che lo scrittore francese razionalizza sistematicamente le azioni del suo carnefice in, ...Come evitare il rischio di un liturgismo astratto e disincarnato, che allontana i fedeli dalle chiese Di liturgie noiose etropposi è parlato anche durante il Cammino sinodale della ...Presentato il libro scritto dal presule sulla toccante esperienza episcopale e umana fatta prima di arrivare in Calabria ...