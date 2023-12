Olimpia Milano-Cremona | Messina | “Difesa impeccabile Napier ci ha dato ritmo”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Successo casalingo dell’che ha travolto74-51 al ‘Mediolanum Forum’. “Giocare a meno di 48 ore di distanza dalla partita di EuroLeague non è mai facile. Sono contento, perché abbiamo avuto unaper tre quarti, in generale abbiamo mosso bene la palla”, è il commento post gara di Ettore. Shabazzè subito protagonista con 16 punti a referto: “Ci ha, tiro, è stato il solito– ammette il coach -. Di questo ha beneficiato anche Flaccadori e in due hanno tenuto in pugno la squadra tutta la partita. Quando rientrerà Maodo Lo avremo tre playmaker e mi sembrerà sempre festa… Anche Devon Hall potrebbe beneficiare della presenza di Shabazz e anche di Billy ...

