Nulla è più scintillante di un velo di lacca glitter | nuova beauty obsession Ecco come usarla e osarla sulla chioma

Leggi su iodonna

(Di domenica 24 dicembre 2023) Parola d’ordine per le feste brillare, non solo con make up e manicure. Gli scintillii si possono sperimentare anche sui capelli, dandoluce ad ogni acconciatura.? Grazie ad undi, nuovo must have, da vaporizzare. Capelli. Le acconciature per le feste fai da te X ...