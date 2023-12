Novena di Natale per accogliere Gesù nel nostro cuore Nono giorno

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ci prepariamo con ladia percorrere questo ultimo tratto di cammino di Avvento, verso la nascita di. Un’occasione per fermarci e pregare in questo tempo prezioso che la Chiesa ci offre. C’è un luogo dovevuole nascere e quel luogo è il, per riscaldarlo anche negli angoli più L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Prosegue fino a domani, domenica 24 dicembre, in cattedrale, a Cesena ladel Santo. Domani, vigilia del, non sarà celebrata la messa delle 18. Alle 22 il vescovo Douglas Regattieri presiederà la messa solenne nella Notte Santa. Lunedì 25 dicembre, ...Alle 21:00, nella suggestiva Chiesa di Sant'Antonio nel cuore del Rione Boccetta, si svolgerà ladi. Un'occasione unica per visitare la chiesa, ammirare la statua del Santo recentemente ...Fede e tradizione. Un connubio che dona sempre emozioni e gioia. È quello che è avvenuto nella serata di ieri nella parrocchia di San Modesto di Benevento.La Novena del Santo Natale prosegue fino al 14 gennaio in Cattedrale a Cesena. Il vescovo Douglas Regattieri presiederà la Messa solenne nella Notte Santa e la Giornata della Pace. La Marcia della Pac ...