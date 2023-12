Non solo AI generativa | 4 idee di investimento per il 2024

Leggi su quifinanza

(Di domenica 24 dicembre 2023) Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, assieme alle tensioni sui mercati energetici, alla crescita dell’inflazione e allo spettro della recessione in Europa, hanno reso il 2023 l’anno dell’incertezza. Un’incertezza che ha finito per condizionare l’andamento di diversi settori economici, non quello dell’Intelligenza Artificiale che ricorderà probabilmente il 2023 come il suo anno d’oro. Ma cosa accadrà nel?. Secondo gli analisti di Freedom Finance Europe, società internazionale di broker quotata al Nasdaq, il panorama tecnologico è in continua evoluzione e nuove industrie possono emergere rapidamente. Apple può trainare l’informatica spaziale Il concetto di “informatica spaziale” è ampio e include svariate tecnologie come la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e la realtà mista (MR). Queste tecnologie hanno il potenziale di rivoluzionare il modo in cui ...