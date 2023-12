“Non si farà” | annuncio sorprendete sulla Supercoppa Italia

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ancora drama inerente alla, a cui Napoli parteciperà da Campione d’. I nuovi aggiornamenti. Sarà una vigilia indigesta, questa, per tutti i tifosi del Napoli, ancora scossi dall’incredibile risultato maturato all’Olimpico di Roma contro i giallorossi. Degli azzurri senza mordente e mai pericolosi nell’arco dei novanta minuti hanno infatti patito le reti di Pellegrini e Lukaku, che ha si fatto male ai supporter ma mai quanto l’improvviso sgretolamento della squadra. La frustrazione mostrata da Politano e Osimhen in occasione delle due espulsioni ha infatti funto da vero e proprio colpo al cuore per il Napoli, trafitto anche dai problemi fisici rimediati da Natan e Lobotka. Una situazione da film horror, cui trama dovrà ben presto essere dimenticata dagli uomini di Mazzarri. Il tutto, in vista dell’ultimo impegno ...