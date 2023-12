“Non può averlo fatto!” Wanda Nara | la decisione improvvisa subito dopo la vittoria a Ballando con le stelle

“Dobbiamo sperare in queste giornate che ci avvicinano al Natale, che almeno con il nuovo anno non arrivino più nelle nostre case le immagini di un ... (ilfattoquotidiano)

Inter-Lecce termina sul punteggio di 2-0, un risultato assolutamente meritato per il gioco espresso in campo e le occasioni avute durante la ... (inter-news)

New York Times : Putin è pronto a trattare con Kiev per un cessate il fuoco. Ma non può dirlo in pubblico

Vladimir Putin non è contrario a un accordo per chiudere il conflitto con Kiev. Ma non può dirlo ufficialmente. In pubblico, davanti al suo popolo, ... (secoloditalia)